Eine neue Postfiliale hat in der Germersheimer Königsstraße 17 eröffnet. Neben dem Postgeschäft seien nun auch persönliche Identifizierungen via Postident sowie Express-Sendungen möglich, teilt die Stadtverwaltung Germersheim mit. Postschließfächer für Privatpersonen und Firmen sollen ab 1. Oktober zur Verfügung stehen.

Suat Ugurlu, der zusammen mit Alexander Brossart und Can Cicen Ömer die Postfiliale betreibt, leitet insgesamt 19 Postfilialen im Rhein-Main-Gebiet. In der Postfiliale sind auch Tabakwaren, Shishas und Kioskartikel erhältlich. Das Geschäft hat Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zusammen mit einer Lotto-Annahmestelle und dem Kiosk schließe die Postfiliale eine wichtige Versorgungslücke in der Stadt, teilt die Verwaltung mit. Die Neueröffnung zeige, so Bürgermeister Markus Schaile, dass die Deutsche Post die Stadt Germersheim nicht verlassen habe.