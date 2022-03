Die Postfiliale in der Marktstraße schließt am Mittwoch. Zumindest einige Wochen müssen die Wörther Bürger Briefe und Pakete in den Postfilialen in Maximiliansau oder Kandel abgeben. „Wir stehen kurz vor einem Vertragsabschluss. In spätestens acht Wochen wird es in Wörth eine neue Postfiliale geben“, verspricht Heinz-Jürgen Thomeczek, Pressesprecher der Deutschen Post AG. Untergebracht war die Post im Sanavital-Schuhgeschäft. „Die Ladenaufgabe war eigentlich schon für Ende Februar geplant, wir haben noch mal um einen Monat verlängert“, sagt Thomeczek. Der angestrebte nahtlose Übergang habe leider nicht geklappt. Wo die neue Post öffnen wird, wollte Thomeczek noch nicht mitteilen. Am Dienstag hat die noch aktuelle Filiale zum letzten Mal regulär von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch können Postgeschäfte noch einmal von 9 bis 10 Uhr in der Marktstraße 3 erledigt werden.