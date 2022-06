WÖRTH. Zwei Monate mussten die Wörther Bürger Briefe und Pakete in den Postfilialen in Maximiliansau oder Kandel abgeben. Seit Mittwoch um 9 Uhr ist die Postfiliale wieder am gewohnten Platz in der Marktstraße 3 geöffnet.

Betreiber ist der 38-jährige Selcuk Büyükakman, der seit 2020 in Maximiliansau das Geschäft „4you“ in der Eisenbahnstraße führt. Den gleichen Namen wird auch der Laden im Wörther Einkaufszentrum haben. „Ich hatte schon länger Interesse. Als ich von der Schließung hörte, habe ich mich bei der Post sofort gemeldet“, erzählt er der RHEINPFALZ.

Er wird hier auch ein gleiches Angebot wie in Maximiliansau anbieten. Dazu gehören eine Lotto-Annahmestelle ebenso wie Schreibwaren, Büro- und Schulbedarf, Zeitschriften und Zigaretten. Damit ersetzt Büyükakman praktisch das Angebot des Geschäfts Schreibwaren- und Lotto-Molnar, das erst vor Kurzem geschlossen hat.

Büyükakman wird zusätzlich Handy-Reparaturen von Apple- und Samsung-Geräten annehmen. „Wir sind von Apple zertifiziert“, sagt er, denn er arbeitet mit einer entsprechenden Werkstatt in Maximiliansau zusammen. Weiterhin kann man zertifizierte gebrauchte iPads und Telefone erwerben. „Aber es wird auch Eis, Kaffe und Getränke zum Mitnehmen sowie Waren des täglichen Bedarfs, Haushaltswaren, im Angebot geben“, sagt er.

Später soll zudem ein Allianz-Versicherungsbüro aus Karlsruhe im Laden integriert werden. „Natürlich werde ich auch meine zweite Firma „Cool Creative“ mit ins Geschäft nehmen. Diese fabriziert Flyer, Visitenkarten, bereitet Homepages auf, ist für Digital- und Druckmedien zuständig“, ergänzt der gelernte Großhandelskaufmann im Stahlbereich. Nach dieser Ausbildung arbeitete er einige Jahre in der Branche, ehe er sich im gastronomischen Bereich in Wörth und Karlsruhe selbstständig machte, wo er sieben Jahre lang tätig war. Auch im Sportbereich ist er aktiv. „Ich bin einfach ein Allrounder. Geht nicht, gibt es bei mir nicht“ sagt Büyükakman, der in seinen Geschäften je einen Postmitarbeiter und in Wörth noch einen Grafiker beschäftigt hat. Er kann auch jederzeit auf die Hilfe seines Vaters zurückgreifen.

Öffnungszeiten

Montag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Dienstag 14 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 13 Uhr, Donnerstag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.