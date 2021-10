Eingeschränkt geöffnet hat am Mittwoch, 6. Oktober, die Postbank-Filiale in der Sandstraße in Germersheim. Der Betriebsrat lädt die Filial-Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung ein. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag regulär. Darauf weist die Postbank in einer Mitteilung hin. Die Filialen der Postbank bieten Kundinnen und Kunden neben Bankdienstleistungen auch Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post. Die Postbank informiert mit Aushängen frühzeitig über Schließungen, Ersatzfilialen, veränderte Öffnungszeiten und den Zugang zu den Postfachanlagen. Zeitpunkt und Dauer der Versammlung legt der Betriebsrat fest. Die Postbank-Filiale in Germersheim, Sandstraße 4, am Mittwoch, laut Post von 9 bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr geöffnet.