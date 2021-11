Aufmerksamen Passanten ist in den letzten Wochen ein großes weißes Zelt am Rand des Bürgerplatzes aufgefallen. Jockgrims Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann informierte deshalb den Gemeinderat, wer dieses Zelt aufgestellt hat und welchem Zweck es dient. Die Deutsche Post AG hat in der Bahnhofstraße eine Postverteilstation in einem ehemaligen Bankgebäude. Um mehr Platz für das Verteilen der unzähligen Pakete im Weihnachtsgeschäft zu haben, „mietete“ die Post deshalb einen Stellplatz auf dem Bürgerplatz für ein Zelt, das die Arbeitsabläufe bis nach Weihnachten erleichtert. Ein Lastwagen wird über die Zufahrt aus Richtung Bahnübergang täglich die Pakete anliefern, im Zelt werden sie tagsüber abgelegt, sortiert und auf die Zustellfahrzeuge verteilt. Nachts ist das Zelt leer. Nach Weihnachten, wenn der Paketversand wieder weniger wird, wird das Zelt abgebaut.