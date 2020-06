In den vergangenen Monaten gab es Verhandlungen zwischen der Post und der Eigentümerin eines früheren Ladengeschäftes in der Rheinzaberner Hauptstraße, gegenüber der Sparkasse. Diese wurden mit dem Unterzeichnen eines Pachtvertrages abgeschlossen. Wie Bürgermeister Karl Dieter Wünstel und Beigeordneter Roland Milz erfahren haben, sei die Eröffnung der neuen Poststelle am 20. Juli geplant. Von der SPD-Fraktion lag für die aktuelle Sitzung des Ortsgemeinderates ein Antrag auf Einrichtung einer Postfiliale in der Gemeinde vor. Die letzte Postfiliale war im November 2019 geschlossen worden.