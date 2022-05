Die Deutsche Post DHL hat in diesen Tagen in Germersheim einen neuen Pakteshop eröffnet, und zwar bei MKD Autoschilder in der 17er Straße 4. Geöffnet hat der Paketshop laut Mitteilung der Post am Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 14 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von

8 bis 16 Uhr. Folgende Leistungen werden angeboten: Paket versenden, Paketabholung, Paket/Retouren-Label ausdrucken lassen, Paket an Filiale/Packstation schicken lassen sowie der Kauf von Briefmarken. Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden Kunden alle Standorte der Filialen, DHL-Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen und Paketboxen sind dort ebenfalls zu ermitteln.