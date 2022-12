Man muss manchmal nur genau hinschauen, und dann sieht die Welt auch wieder besser aus.

Das Jahr 2022 war wie viele zuvor überschattet von einigen negativen Nachrichten. Allen voran der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar. Unzählige Tote und Millionen Menschen auf der Flucht – man spricht von einem Viertel der ukrainischen Bevölkerung – sind die Folge des russischen Angriffskrieges auf einen seiner Nachbarn. Die wirtschaftlichen Folgen sind weltweit zu spüren – auch hier in jeder kleinen Gemeinde, da die Verbraucherpreise deutlich gestiegen sind, vor allem die Kosten eines jeden Haushalts für Energie. Um dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen, Europa ist ein Stück zusammen gerückt, besinnt sich auf das Gemeinsame und bietet den Geflüchteten eine Heimat – einigen vielleicht auf Zeit, einigen vielleicht für immer. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Viele Päckchen wurden und werden gepackt, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Hilfe für Tafeln

Positiv ist das Engagement der Tafeln. Diese haben so viele Kunden wie noch nie. Da kam jede Spende vor Weihnachten gerade Recht, wie der Germersheimer Tafel-Vorsitzende Werner Seessle sagt: Die Bewohnerin eines Seniorenheims hat einen „vollgeschriebenen Umschlag mit einem Einkaufsgutschein von 15 Euro“ an die Tafel geschickt. Dabei hat sie sich dafür entschuldigt, dass sie „nur 15 Euro für die Armen spenden kann, aber das ist von meinem Taschengeld“, wie sie schrieb. Freuen durfte sich die Tafel über eine anonyme Spende in Höhe von 480 Euro. Und vielleicht kann sich der eine oder andere Kreisbewohner dazu durchringen, einen Teil des Geldes für Böller, Organisationen vor Ort zu spenden. Das wäre ein weiterer positiver Aspekt des Jahres 2022.

Corona Ade

Um der Corona-Pandemie etwas Positives abgewinnen zu können, zeigt der Blick auf das zurückliegende Jahr, dass uns das Coronavirus mit immer kleiner werdenden Wellen langsam verlässt – wenn auch bestimmt nicht für immer. Seinen Schrecken hat es durch die milderen Krankheitsverläufe weitestgehend verloren. Das Impfzentrum hat geschlossen, die Teststation des Landkreises zieht in die Verkaufshalle des ehemaligen Opel-Autohauses ein. Wahrscheinlich aber auch nicht für das ganze Jahr, denn auch das Testen wird sich im Laufe des kommenden Jahres nicht mehr lohnen. Und das ist schon ein positiver Aspekt mit Blick auf das neue Jahr, das morgen beginnt. Und wenn man genau hinschaut, hat das zurückliegende Jahr wahrscheinlich mehr Positives wie Negatives zu bieten. Man muss manchmal nur ganz genau hinschauen. In diesem Sinne, stoßen Sie mit ihren Lieben und Freunden auf ein positives Jahr 2023 an und lassen sie sich von negativ denkenden Zeitgenossen nicht aus der Ruhe bringen.

Einen guten Rutsch

Ralf Wittenmeier