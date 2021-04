In der kommunalen Kindertagesstätte Raupe Nimmersatt in Lingenfeld ist eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Beigeordnete Bianca Dietrich (SPD) auf Anfrage mitteilte, seien daraufhin sieben Erzieherinnen und 66 der 120 Kita-Kinder in Quarantäne geschickt worden. Aufgrund der personellen Situation blieben zwei Gruppen bis auf Weiteres geschlossen, sagte Dietrich. Ihr und Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) zufolge wird es eine Reihentestung aller Kinder in der Kita geben. Nähere Informationen lagen dazu am Mittwochabend vom Gesundheitsamt noch nicht vor. Die Eltern werden informiert, sagten Dietrich und Kropfreiter.