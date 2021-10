Die Germersheimer Polizei unternahm am Mittwoch an den Schulen in Germersheim, Bellheim und Rülzheim Schulwegkontrollen. „Dabei wurden insgesamt nur wenige Verstöße festgestellt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Das Hauptaugenmerk habe auf der Durchführung von verkehrserzieherischen Gesprächen gelegen, insgesamt könne die Polizei eine positive Bilanz ziehen.