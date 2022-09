In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen sehenswerte Ortsporträts. Ein Beitrag über die Obere Hauptstraße in Lustadt läuft am morgigen Mittwoch ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“. Lustadt oder wie die Einheimischen es nennen „Loscht“ ist ein Dorf, das aus zwei Dörfern entstanden ist: dem Unter- und dem Oberdorf. An diese Vergangenheit erinnern noch die beiden Straßen Obere und Untere Hauptstraße. Und die vier Kirchen. Früher hatte auch jedes Dorf seine eigene Gaststätte, Bäckerei. Es gab viele Doppelstrukturen. Davon haben alleine die Kirchen überlebt. Die Untere Hauptstraße ist in Sachen Infrastruktur der Oberen mittlerweile voraus: es gibt hier einen großen Supermarkt, Ärzte, ein Gesundheitszentrum, Schule, Feuerwehr, Bäckerei. In der Unteren Hauptstraße ist es wesentlich ruhiger. Dafür umso prächtiger die Bauten. Allein das imposante Gemeindehaus mit Kindergarten und Dorfbibliothek zieht alle Blicke auf sich. Mehr als 3000 Einwohner leben in Lustadt, es gibt bisschen Gewerbe. Von der Landwirtschaft ist nichts mehr übrig geblieben. Die Felder ringsum Lustadt werden von großen Betrieben aus der Nachbarschaft bewirtschaftet.