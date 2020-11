Am späten Samstagabend kam es auf der Autobahn 5 beim Parkplatz „Höfenschlag“ bei Weingarten zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Porsche Cayenne, dessen Fahrer zunächst ein Polizeiauto rammte und flüchtete. Schließlich wurde 26 Jahre alter Mann nahe Bruchsal-Büchenau festgenommen, so die Polizei.

Zunächst war am Samstag gegen 23.30 Uhr auf dem Parkplatz „Höfenschlag“ eine Schlägerei gemeldet worden. Mehrere Streifen eilten vor Ort und ein Dienstfahrzeug der Sprinterklasse wurde vorsorglich an der Parkplatzausfahrt quergestellt, um Fluchtmöglichkeiten zu unterbinden.

Kurz darauf flüchtete der Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne, rammte das im Weg stehende Polizeiauto und überfuhr mit seiner anderen Fahrzeugseite eine abgesenkte Leitplanke. Bei der anschließenden Verfolgung stieß das in Schlangenlinien über drei Fahrstreifen fahrende Edel-SUV aufgrund eines Reifenschadens bei Bruchsal-Büchenau gegen die Mittelleitplanke und blieb liegen. Der Fahrer sprang aus der Beifahrertür und rannte in das angrenzende Feld, wo er bereits nach wenigen Metern von Beamten der Autobahnpolizei festgenommen wurde.

Die in Richtung Norden führende Autobahntrasse musste in der Folge wegen eines Trümmerfeldes kurzfristig voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Wie sich herausstellte, stand der 26-Jährige laut Vortest mit 2,12 Promille unter Alkohol und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem sind die Eigentumsverhältnisse des in Polen zugelassenen Porsches noch ungeklärt. Möglicherweise sind auch aufgefundene Dokumente gefälscht worden. Ein Schlagring und Medikamente wurden sichergestellt. Auch gegen die drei Mitfahrer des Verdächtigen wird ermittelt.

Darüber hinaus wurde nach dem 26 Jahre alten Mann, der sich erheblich an der Hand verletzt hatte, national wie auch international gefahndet. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter kam er am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt.