Glimpflich ging für drei Spaziergänger am Donnerstag das gefährliche Manöver eines Porsche-Fahrers an der Rheinpromenade aus: Gegen 22.40 Uhr spazierten sie laut Polizei von Sondernheim in Richtung Germersheim entlang, als sich vor der Aussichtsplattform ein silberner Porsche Cayenne zunächst in Schrittgeschwindigkeit von hinten näherte und dann voll beschleunigte. Einen Zusammenstoß konnten die Spaziergänger demnach nur durch einen Sprung in den Grünstreifen verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndete nach dem Porsche und verfolgte den Fahrer, der über einen Feldweg entlang der B35 in Richtung Gewerbegebiet Lingenfeld flüchten wollte. Dabei sei das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Der unbekannte Fahrer sei dann zu Fuß in den Wald geflohen. Auch ein eingesetzter Polizeihubschrauber habe ihn nicht entdeckt.

Auf dem Beifahrersitz fanden die Polizisten einen stark betrunkenen 40-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Der Porsche mit falschen Kennzeichen war nicht zugelassen. Zeugen sollen sich bei der Polizei Germersheim melden, Telefon 07274 9580 oder E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.