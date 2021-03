Die Apotheke Walch im Einkaufszentrum in der ehemaligen Stadtkaserne bereitet sich darauf vor, ein Schnelltestuzentrum für die vom Bund angekündigten Schnelltest zu werden. Inhaber Michael Walch geht davon aus, obwohl die Vorbereitungszeit sehr kurz ist, spätestens ab Mittwoch „voll zur Verfügung“ zu stehen, vielleicht auch etwas früher.

Bereits am Mittwoch hatte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) in der Stadtratssitzung angekündigt, dass es in wahrscheinlich zwei Apotheken in der Stadt Schnelltests geben werde. Sollten die Kapazitäten nicht für die Testwünsche der Bürgerinnen und Bürger ausreichen, werde man beispielsweise im Bürgerhaus ein Testzentrum einrichten. Das könne aber erst übernächste Woche geschehen, zurzeit werde das Bürgerhaus als Wahllokal vorbereitet.

Nach aktuellem Stand werden beim kostenlosen Schnelltest Nasenvorderwand (Popeltest) Abstriche genommen. „Diese sind zwar zirka 2-3 Prozent weniger genau wie die Hinterwandabstriche, aber dafür wesentlich angenehmer“, schreibt Walch. Online sollen Termine gebucht werden können (Stichwort Datenschutz und Anmeldedaten), damit mit fertigen Unterlagen Anstehen und Wartezeit entfallen können. Das Ergebnis wird mit einem Zertifikat als E-Mail zugeschickt. Wer sich nicht online anmelden kann, erhält telefonisch Infos in der Apotheke unter 07274-1081 oder im Internet unter www.apotheke-walch.de.