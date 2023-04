Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mittlerweile werden in 14 Grundschulen des Landkreises Corona-Selbsttests gemacht, weitere Schulen sollen noch diese Woche damit beginnen. Das sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) am Montagnachmittag in der Sitzung des Kreisausschusses.

Die Inzidenzzahl liegt zum Zeitpunkt der Sitzung bei 96,1. Hauptsache unter 100, so die Hoffnung im Kreisvorstand, um sich zumindest bei den Grundschulen mit Wechselunterricht und Selbsttests in die Osterferien retten