Das Kinder- und Jugendzentrum Hufeisen nimmt an der Kinder- und Jugendfilmtour „Popcorn im Maisfeld“ teil, die vom Institut für Medien und Pädagogik organisiert und von Rheinland-Pfalz gefördert wird, und zeigt am Mittwoch, 1. April, einen Überraschungsfilm in den dunklen Gängen der Festung. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr im Jugendzentrum. Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren, der Eintritt ist frei. Wegen begrenzter Plätze ist eine Anmeldung erforderlich, direkt im Jugendzentrum oder per E-Mail an juz-germersheim@ib.de.