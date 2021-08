Germersheim/Speyer. In Zeiten, in denen weder Berufsmessen noch Informationsveranstaltungen in den Schulen analog stattfinden können, eröffnet das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer in der Germersheimer Ludwigstraße am Montag, 30. August, ein Pop-up-Ausbildungs-Café.

„Für vier Wochen bieten wir Schulabgängern des Jahrgangs 2022 die Möglichkeit, sich unverbindlich über Ausbildungsberufe im Pflege- und Gesundheitsbereich zu informieren“, erläutert Jonas Sewing, für den Ausbildungsbereich zuständiger Geschäftsführer der Klinik. Bei einem Kaffee werden den jungen Menschen Einblicke in die Berufsfelder von Pflegefachkräften, Physiotherapeuten, Hebammen und medizinischen Fachangestellte geboten.

Während den Öffnungszeiten steht Michael Wendelken, Beauftragter für Personalgewinnung bei den Diakonissen Speyer, für das persönliche Gespräch zur Verfügung. Im Austausch mit den Jugendlichen zeige sich immer wieder, dass sie von Pflegeberufen falsche Vorstellungen hätten. Er wolle den jungen Menschen diese Berufe näherbringen und sie dazu ermutigen, eine Ausbildung im Pflege- und Gesundheitsbereich zu absolvieren, formuliert Wendelken das Ziel des Cafés auf Zeit.