Die Verbandsgemeinde Bellheim wurde 1972 gegründet. Es war ein Ergebnis der Gebietsreform in Rheinland-Pfalz, die vor allem in den Jahren 1968 bis 1974 vollzogen wurde. Dieses 50. Jubiläum soll gefeiert werden. Einen genauen Plan gibt es zwar noch nicht, dafür schon einige Ideen, die nach dem Willen des Verbandsgemeinderates nun konkretisiert werden sollen. So soll es am 30. September eine kleine Feierstunde mit musikalischen Beiträgen geben, bei der ein Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes über die Geschichte der Verbandsgemeinde referieren soll. Möglich wäre es laut Sitzungsvorlage, „einen Diavortrag, der bereits bei dem 40-jährigen Jubiläum, damals nur vor wenig Interessierten, gezeigt wurde, anzupassen und vorzuführen“. Ferner könnte es im Schwimmpark Bellheim einen Tag der offenen Tür geben. Als weitere Ideen im Raum stehen unter anderem eine Weihnachtsbeleuchtung fürs Rathaus und eine Betriebsfeier.