1972 gegründet feiert die Verbandsgemeinde Bellheim dieses Jahr ihr 50. Jubiläum. Das soll gefeiert werden. Verschiedene Vorschläge stehen im Raum, abschließend beschlossen ist noch nichts; offene Fragen gibt es auch noch hinsichtlich der Abläufe. Eine Feierlichkeit scheint indes fix zu sein: Am Freitag, 12. August, wird die Sparkasse Südpfalz zur Feier des Jahres im Bellheimer Schwimmpark eine Poolparty veranstalten. Darüber informierte Bürgermeister Dieter Adam in der Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch. Zur Feier des 40. Jubiläums der Verbandsgemeinde fand bereits eine Poolparty statt, die für volles Haus im Freibad sorgte.