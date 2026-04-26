Unbekannte haben in Kandel die Abdeckung eines Pools und ein Fenster eines Einfamilienhauses beschädigt. Nach Angaben der Polizei stellten die Bewohner die Schäden am Samstagabend in der Kneippstraße fest. Die Täter warfen offenbar gezielt Steine. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Kneippstraße Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.