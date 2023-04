Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Bellheim gibt es ein neues Einrichtungshaus für Polstermöbel und Boxspringbetten sowie vieles mehr. Trösser eröffnet am Standort der ehemaligen Wohnwelt von Strohmeier-Gilb seine zweite Filiale in der Pfalz. Und am Montag geht es für einzelne Haushalte los. Die Strohmeier Küchenwelt ist am Standort auch zu finden.

Polstermöbel- und Boxspringbetten-Spezialisten Trösser öffnet im ehemaligen Einrichtungshaus Strohmeier-Gilb in Bellheim eine neue Filiale – bereits am Montag. Eigentlich