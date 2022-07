In der Hauptstraße bei der Grundschule wird oft zu schnell gefahren. Um den Verkehr auszubremsen, vornehmlich Lieferdienste, wurden in der Vergangenheit Fahrbahnschwellen angebracht. Doch beim Überfahren entsteht so manchen Anwohner störender Lärm. Außerdem haben einige Verkehrsteilnehmer die Hindernisse umfahren und als Ausweichstrecke den Gehweg genutzt – vor der Grundschule. Deshalb hat der Rat nun beschlossen, neben den Bodenschwellen Stangen beziehungsweise Poller auf dem Gehweg aufzustellen, die ein Umfahren der Schwellen verhindern sollen. Darüber informierte Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG). Nach ihren Angaben wird auch über einen Austausch der Bodenschwellen nachgedacht. Dafür möchte man sich zuvor aber noch andere Modelle anschauen. Ziel sei es, an der Stelle die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu reduzieren.