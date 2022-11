19 Jahre lang war Gregor Dörzapf ein Ansprechpartner bei der Polizei. Seit September sind es zwei Bezirksbeamtinnen, die sich um die Belange der Menschen kümmern. Und es gibt viel zu tun.

Sabine Müller und Lisa Schinkel teilen sich seit 1. September die Stelle bei der Polizeiinspektion Germersheim, die Gregor Dörzapf nach 19 Jahren aufgegeben hat, als er in Pension ging. Beide kommen zusammen gerade mal auf 25 Jahre Polizeidienst, reichen an die 47 Jahre von Gregor Dörzapf (noch) nicht heran. Unerfahren sind beide aber ganz und gar nicht, denn sie kennen die vier Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bellheim gut. Schließlich waren die beiden Polizistinnen über Jahre bei Tag und Nacht durchaus oft dort immer wieder im Einsatz. „Wir kennen unsere Pappenheimer aus dem Schichtdienst recht gut“, sagt Lisa Schinkel. Denn wie in jedem Ort des Einsatzgebietes der Polizeiinspektion, gibt es Bewohner, die durchaus öfters Kontakt mit Polizisten und Polizistinnen haben.

Gregor Dörzapf sprach von rund 250 Fällen, die er pro Jahr zu bearbeiten hatte. „Die werden zwischen uns aufgeteilt“, sagt Sabine Müller. Einen festen Plan nach Orten oder Themen gebe es nicht. „Momentan arbeiten wir uns ein“, ergänzt Lisa Schinkel. Es gelte, Kontakte zur Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim und den Ortsgemeinden zu knüpfen, mit Vereinen und Organisationen in ihrem Bezirk. Ein großer und „wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Präventionsarbeit“, sagt Lisa Schinkel. Die 37-Jährige nennt dabei auch die Beratung zum Einbruchschutz für die Bürger. Zur Prävention zähl für die beiden Mütter natürlich ebenfalls die Schulwegkontrolle.

Tiefer in Fälle einsteigen

Sabine Müller freut sich, jetzt einmal auf der anderen Seite zu sitzen und Fälle beziehungsweise Vorgänge, die vom Schichtdienst aufgenommen werden, weiterbearbeiten zu können. Man hat die Möglichkeit „tiefer in die Fälle einzusteigen“, sagt die 36-Jährige. „Dazu hat man im Schichtdienst nicht die Gelegenheit.“ Am Ende sehe man, was aus der Arbeit geworden ist.

Für Jürgen Hirsch, den stellvertretenden Leiter der PI, sind die beiden Polizistinnen „Wunschkandidatinnen“. Sie haben durch ihre „verantwortungsvolle Arbeit auf sich aufmerksam gemacht“ und „ich bin froh, dass sie da sind“. Für Sabine Müller und Lisa Schinkel war es „eine Chance“, denn so eine Stelle „wird nicht alle Jahre ausgeschrieben, manchmal sind es zehn Jahre oder mehr“. Ebenso wie ihr Vorgänger suchen sie den Kontakt zu den Menschen in den vier Ortsgemeinden.

Kontakt

E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de, Sabine Müller, Telefon 07274 9581652; Lisa Schinkel, 07274 9581650.