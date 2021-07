Für Aufsehen sorgte am Donnerstag ein 28-jähriger Mann am Busbahnhof in Germersheim. Der Mann pöbelte dort Passanten an und zeigte ein aggressives und psychisch auffälliges Verhalten, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Auch gegenüber den Beamten änderte sich sein Verhalten nicht. Der alkoholisierte Mann sollte in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich mit Leibeskräften wehrte. Erst als weitere Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte er festgenommen werden. Dabei leistete er weiter Widerstand und spuckte gezielt nach den Beamten.

Die Nacht verbrachte er zur Ausnüchterung auf der Dienststelle. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. Bei dem Einsatz wurde eine Polizeikommissarin verletzt und musste mit Verdacht auf eine Armfraktur medizinisch behandelt werden.