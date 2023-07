Ein aufmerksamer Bürger hat am Sonntag kurz nach Mitternacht der Polizei mitgeteilt, dass sich drei Leute an Fahrrädern am Germersheimer Bahnhof zu schaffen machen würden. Als die Beamten dort eintrafen, ergriffen sie sofort die Flucht. Einer der mutmaßlichen Diebe wurde allerdings erwischt. Ein Fahrrad sei bereits zum Abtransport bereit gewesen, teilt die Polizei mit. Das Rad wartet in der Dienststelle auf seinen Besitzer. Zeugen sollen sich bei der Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de melden.