Die Polizei wurde am Freitagnachmittag in eine Wohnung nach Rülzheim beordert, da es dort zu einer Familienstreitigkeit gekommen war. Bei der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich ein 47-jähriger Mann nicht nur gegenüber seinen Familienmitgliedern aggressiv, informierte die Polizei. Der Mann hatte eine große Taschenlampe in der Hand und drohte den eingesetzten Beamten, die Lampe auf deren Kopf zu hauen. Aufgrund seiner Verhaltensweise musste der Mann gefesselt werden. Dies nahm er als Anlass, um die vier Beamten wüst zu beleidigen. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Eine Ingewahrsamnahme wurde von der Bereitschaftsrichterin abgelehnt, weshalb der Mann von seinem Vater abgeholt wurde.