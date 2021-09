Am Freitag hat ein ehrlicher Finder 200 Euro in einem Rülzheimer Supermarkt gefunden. Die verständigte Polizei konnte zusammen mit einem Mitarbeiter den Verlierer anhand der Videoaufzeichnung schnell ausfindig machen. Als die Beamten ihm dann auch noch persönlich das Geld zuhause vorbeibrachten, war er überglücklich und konnte zufrieden in sein Wochenende starten.