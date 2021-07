Den richtigen Riecher hatte offensichtlich ein Germersheimer Polizist: Auf dem Weg zur Arbeit fiel ihm auf der B 9 ein im Zusammenhang mit Betrugsdelikten gesuchtes Fahrzeug auf. Im Zuge einer sofortigen Fahndung wurden zwei Männer kontrolliert, die vielleicht schon zum nächsten Beutezug starten wollten.

Die Tatverdächtigen fielen zuletzt am 1. Juli im Bereich Ludwigshafen auf, wo sie falschen Schmuck auf Parkplätzen überteuert verkauften. Bei dieser Betrugsmasche spricht man auch von sogenanntem Autobahngold. Unter dem Vorwand, Geld zum Benzinkauf für die Heimreise zu benötigen, bieten die Männer angeblichen Goldschmuck zum Verkauf an. Bei der Kontrolle der Insassen wurde festgestellt, dass sie bereits wieder falschen Goldschmuck an den Armen trugen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen.