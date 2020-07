Ein psychisch angeschlagener Mann hat am Freitagvormittag in Karlsruhe-Neureut einen Polizeibeamten angegriffen und dabei derart verletzt, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Laut Polizei hat die Freundin des 29 Jahre alten Mannes kurz vor 10 Uhr den Notruf alarmiert, da ihr Freund aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in der Wohnung randalieren würde und auch schon vom Balkon springen wollte. Als die Polizeibeamten in der Wohnung eintrafen, brachten die bereits anwesenden Rettungssanitäter den 29-Jährigen gerade vom Balkon in die Wohnung. Die Situation war anschließend ruhig. Als die Beamten dann nach den Geschehnissen und Personalien fragten, versetzte der 29-Jährige einem der Beamten völlig unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei wurde der Polizist derart verletzt, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Dennoch konnte der Angreifer direkt überwältigt und fixiert werden. Er wurde im Anschluss an eine psychiatrische Klinik überstellt und muss mit einer Anzeige rechnen.

Der Polizeibeamte wurde zunächst von Rettungskräften versorgt und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.