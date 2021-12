Seien Sie auf der Hut, warnt die Polizei. Aktuell sind wieder Betrüger unterwegs. In Weyher, St. Martin und Edenkoben wurden am Dienstag Personen gemeldet, die von Haus zu Haus zogen und nach Geld bettelten. Einer in Edenkoben angetroffene Frau erteilt die Polizei einen Platzverweis. Nach der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Zudem weist die Polizei darauf hin, dass es aktuell im Bereich Bad Bergzabern und Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um die Betrugsmasche Enkeltrick handeln könnte. In Edenkoben gab in dieser Woche zwei Fälle, in denen sich ein Betrüger als Mitarbeiter einer Software-Firma ausgab. „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen“, mahnt die Polizei, an die man sich im Verdachtsfall unter Telefon 06341 2870 wenden soll.