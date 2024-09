Im Laufe des Freitags und Samstags kam es im Bereich Wörth/ Schaidt zu mehreren Betrugsversuchen. Ein etwa 30 Jahre alter Mann klingelte bei mehreren Anwesen und gab an, sich ausgesperrt zu haben. Unter dem Vorwand, telefonisch einen Schlüsseldienst aus dem Haus eines Opfers verständigen zu wollen oder Benzingeld zu benötigen, um zum Ersatzschlüssel bei Bekannten fahren zu können, versuchte er, sich möglicherweise Zugang zu den Anwesen zu verschaffen.

Die Polizei warnt: Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren die Täter ihre Opfer derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. Es könne jeden treffen, da die Täter äußerst geschickt und skrupellos agierten. Dabei passen sie der Polizei zufolge ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an.

Deshalb benötigen die Polizeiinspektionen Mithilfe und fragen: Haben Sie gerade im Bereich Wörth/Schaidt etwas Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen gerade etwas komisch vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann verständigen Sie bitte umgehend die Polizei Wörth unter 07271-9580 oder auch die 110, wenn die Situation Ihnen verdächtig vorkommt. Im besten Fall stellt sich der Sachverhalt als harmlos heraus. Im Zweifelsfall könnten Sie eine Straftat vereiteln und Mitbürgerinnen und Mitbürger vor großem Schaden bewahren! Hinweise auch per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.