In der Nacht zu Donnerstag stürzte ein 21-jähriger Fahrradfahrer in der Erzbergerstraße und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Gegen 4.30 Uhr entdeckte eine Polizeistreife den reglos auf der Fahrbahn liegenden Radler. Erst als die Polizisten ihn ansprachen, kam der Fahrradfahrer wieder zu sich. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Vermutlich war der Radler aufgrund seiner starken Alkoholisierung zuvor gestürzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.