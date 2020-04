4191 Verkehrsunfälle verzeichneten die Polizeiinspektionen (PI) Germersheim und Wörth im Jahr 2019. Für Germersheim ein deutlicher Rückgang um 101 Unfälle auf 1879 gegenüber dem Vorjahr, in Wörth geht es in die entgegengesetzte Richtung: plus 208 Unfälle auf nun 2312. Ein Zehn-Jahres-Hoch für die PI. Erklärbar ist dies aus Sicht der PI Wörth generell durch das „hohe und gestiegene Verkehrsaufkommen und die ganzjährig auf der Rheinbrücke für beide Fahrtrichtungen eingerichtete Baustelle“.

Verkehrsunfälle mit Personenschaden sind im Vergleich zu 2018 leicht gestiegen – von 436 auf 454. Auch hier gab es im Bereich Wörth einen Anstieg von 215 auf 231, während es im Beritt der PI Germersheim fast gleiche Zahlen gab (221 im Jahr 2018 und 223 im Jahr darauf).

Deutlich hingegen die Zunahme schwer verletzter Personen bei Verkehrsunfällen von 41 auf 58 im nördlichen Landkreis. Im südlichen Kreis nahm die Zahl hingegen von 55 auf 49 ab. Insgesamt verletzten sich 107 Menschen bei Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr schwer.