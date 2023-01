Polizeibeamte haben am Dienstag und Mittwoch den Verkehr in Germersheim, Lingenfeld, Knittelsheim und Bellheim kontrolliert. In der Mozartstraße in Germersheim waren fünf Autofahrer zu schnell unterwegs. In der Hauptstraße in Knittelsheim wurden neun Verstöße aufgenommen. Ein Autofahrer hielt sich in der Postgrabenstraße in Bellheim nicht an die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde. Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld wurde ein Autofahrer verwarnt. Zudem stellten die Beamten bei den Kontrollen fünf Gurtverstöße fest und zwölf Mängelberichte aus. Ein Autofahrer wurde mit dem Mobiltelefon am Ohr erwischt und muss nun mit einem Bußgeld rechnen.