Eine Kontrollgruppe der Polizeiinspektion Germersheim war am Mittwoch in der Zeit von 16 bis 22 Uhr im Einsatz und nahm sich der Thematik „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ an. Gleich bei der ersten Kontrolle im Stadtgebiet wurde ein 21-jähriger Autofahrer kontrolliert, welcher mit Haftbefehl gesucht wurde. Durch die Zahlung der Geldstrafe im dreistelligen Bereich durfte er die Fahrt fortsetzen. Gegen 16.30 Uhr wurde ein 25-jähriger Autofahrer kontrolliert, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Cannabis. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ein 43-jähriger Autofahrer wurde gegen 21.20 Uhr zur Blutprobe gebeten, da er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 0,99 Promille. Da er zudem in den letzten Tagen Cannabis konsumierte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Auch er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.