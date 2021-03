Nachträglich an den Frontstoßfänger montierte Flügel wurden dem Fahrer eines Sportwagens am Montag zum Verhängnis. Bei der Kontrolle des Wagens in Lingenfeld stellte sich heraus, dass die beiden seitlichen Kunststoffflügel – sogenannte „Cup Wings“ – nachträglich montiert wurden. Nach Einschätzung der Polizisten gehe davon eine hohe Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger, aus. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Der Halter muss sein optisches Tuning wieder rückgängig machen und die Kunststoffteile entfernen.