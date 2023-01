Bei einer Schulwegüberwachung am Montagmorgen im Römerweg in Germersheim wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten, darunter auch acht Durchfahrtsverbote festgestellt. Auch in der kommenden Zeit werden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim Schulwegüberwachungen stattfinden. Bei Geschwindigkeitskontrollen, die ebenfalls am Montagmorgen in Germersheim und Lingenfeld stattfanden, wurden laut Polizeibericht mehrere Temposünder ertappt. Der Spitzenreiter war 26 Stundenkilometer schneller als erlaubt unterwegs. Sieben „Gurtmuffel“ wurden ebenso verwarnt wie zwei Autofahrer, die während der Fahrt ihr Handy nutzten.