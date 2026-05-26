Die Polizei hat am Montagabend in Germersheim einen Verkehrsteilnehmer auf einem Zweirad angehalten, der – so die Polizei – „ohne Tretbewegungen recht flott unterwegs“ war. Bei genauerer Begutachtung habe sich herausgestellt, dass sein Gefährt einen Gasgriff hatte und mithin ohne Tretunterstützung beschleunigt werden konnte; damit handelte es sich rechtlich betrachtet nicht mehr um ein Fahrrad, sondern um ein elektrisch angetriebenes Mofa. Allerdings habe weder der Fahrer einen entsprechenden Führerschein besessen noch das Fahrzeug ein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen, so die Polizei.

Zudem hätten die Beamten den Verdacht gehabt, dass der 49-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden habe. Ihm sei eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet worden.