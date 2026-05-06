Ein 22-jähriger Randalierer hat am Dienstagabend gegen 22 Uhr zwei Polizeibeamte angegriffen und leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde die Streife wegen einer randalierenden Person in die Kreuzgasse in Steinweiler gerufen. Am Einsatzort ging der Beschuldigte ohne Vorwarnung mit Fäusten auf die Polizisten los und versuchte, sie zu schlagen. Die Beamten konnten die Schläge abwehren und den 22-Jährigen zu Boden bringen, wo er gefesselt wurde. Dabei leistete der Täter erheblichen Widerstand und beleidigte fortlaufend die Einsatzkräfte. Durch den tätlichen Angriff wurden eine Polizistin und ein Polizist sowie der Randalierer selbst leicht verletzt. Nach Polizeiangaben stand der Beschuldigte unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der 22-Jährige hatte seinen Vater besucht, wobei es zu einem Streit zwischen den beiden gekommen war, der in einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße endete. Hierdurch wurde der Vater des jungen Mannes ebenfalls leicht verletzt. Zudem beschädigte dieser im Verlauf des Abends eine Wohnungstür, ein Kleinkraftrad und ein geparktes Auto. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.