Gegen 11.45 Uhr wurde in der Europäischen Schule in der Albert-Schweitzer-Straße in Karlsruhe ein Alarm ausgelöst. Die Polizei sei derzeit mit starken Kräften vor Ort, heißt es einer Pressemitteilung.

Bislang hätten die Beamten nichts Verdächtiges feststellen können, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Alarmauslösung werde dennoch ernst genommen und die polizeilichen Maßnahmen würden, „auch unter vorsorglicher Einbeziehung von Spezial- und Rettungskräften“, fortgeführt, teilte die Polizei mit.