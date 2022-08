Ein 41-jähriger Mann löste am Montagmorgen einen Polizeieinsatz im Landratsamt in Karlsruhe aus. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wollte sich selbst mit einem Messer verletzen. Der nigerianische Staatsangehörige war gegen 8 Uhr in einem Büro im Erdgeschoß des Landratsamtes und drohte, sich selbst mit einem Messer etwas anzutun. Der anwesende Mitarbeiter der Behörde verließ unverletzt das Büro und verständigte die Polizei. Polizeibeamten gelang es gegen 8.30 Uhr schließlich, den Mann zu entwaffnen und festzuhalten. Er wurde anschließend unverletzt, aber wegen seiner angeschlagenen psychischen Verfassung in ein Krankenhaus eingeliefert.