Einen leichten Rückgang bei den Verkehrsunfällen verzeichnen die beiden Polizeiinspektionen im Landkreis im vergangenen Jahr. Allerdings ist die Anzahl der Verkehrstoten gestiegen.

Bei der Polizeiinspektion Wörth wurden 2020 Verkehrsunfälle registriert, ein leichter Rückgang um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden fiel um 14,1 Prozent. Es gab drei Verkehrstote – im Vorjahr hatte es keine gegeben – während die Zahl der Schwer- und Leichtverletzten sank.

Deutliche Zuwächse verzeichnet die Risikogruppe E-Scooter. Rad- und Pedelec-Fahrer waren im Vergleich zum Vorjahr weniger betroffen. Lastwagen waren häufiger an Unfällen mit Verletzten beteiligt, auch Kinder waren etwas häufiger betroffen. Bei jungen Fahrern im Alter zwischen 18 und 24 Jahren und Senioren ist ein Rückgang der Unfallzahlen festzustellen. Bei den Unfallursachen gingen laut Polizei Wörth klassische Faktoren wie Geschwindigkeit, Abstand und Abbiegefehler zurück. Im Zuge der Verkehrsprävention wurden 2025 insgesamt 680 Kinder in der Radfahrausbildung geschult.

Bei der Polizei Germersheim wurden 1904 Verkehrsunfälle registriert, dies waren sechs Unfälle weniger als im Jahr 2024. Insgesamt 270 Personen erlitten durch einen Verkehrsunfall eine Verletzung, fünf Menschen kamen ums Leben.