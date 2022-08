Durch den lauten Sound eines Autos wurde eine Streife am Samstagabend auf einen VW-Golf aufmerksam, der auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle des Autos gegen 22 Uhr wurde festgestellt, dass der 19-jährige Autofahrer eine Sportauspuffanlage am Golf montiert hatte. Diese war jedoch durch offensichtliche Aufbohrungen beziehungsweise Veränderungen viel zu laut und entsprach damit nicht mehr den Zulassungsregeln. Das Auto musste somit an Ort und Stelle stehen bleiben, um eine Zulassung zu erhalten, muss es in den ordnungsgemäßen Zustand zurückgebaut werden. Den 19-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer entsprechenden Strafe.

Einen Tag zuvor gelang es Polizisten der Inspektion Wörth ein weiteres Auto aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 15.50 Uhr am Freitag bemerkte die Streife in Freckenfeld ebenfalls einen VW Golf, der erhebliche technische Veränderungen auswies. Der 25-jährige Besitzer hatte einen Sportluftfilter verbaut, der nicht eingetragen war und vermutlich der Leistungssteigerung diente. Das eingetragene Gewindefahrwerk des Autos war gefährlich weit nach unten gedreht, sodass die Reifen am Radkasten schliffen. Bei einer Fahrt kann es jederzeit durch die Reibung von Reifen und Karosserie zu einer Reifenpanne kommen. Durch die weitere unerlaubte Veränderungen am Fahrwerk und der daraus resultierenden erloschenen Betriebserlaubnis wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde ebenfalls eingeleitet. Auch hier muss der Besitzer seinen Golf wieder bei einer Prüfstelle vorführen, damit eine weitere Benutzung durch die Zulassungsbehörde genehmigt werden kann.