Am vergangenen Wochenende gingen den Germersheimer Polizisten gleich mehrere technisch veränderte Fahrzeuge ins Netz. Am Freitagabend wurde zunächst ein getunter Mercedes in der Postgrabenstraße in Bellheim kontrolliert. Das Tuning war laut Polizeibericht aber alles andere als professionell und führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der Fahrer hatte zur Verschönerung seines Fahrzeugs nämlich nicht erlaubte Folien auf die hinteren Scheiben geklebt. Zudem hatte er die Frontscheinwerfer teilweise lackiert, um einen „bösen Blick“ zu erzeugen. Als dann auch noch ein verbotener Heckspoiler an dessen Fahrzeug festgestellt wurde, erntete er den bösen Blick von den Beamten. Durch die technischen Veränderungen war nämlich die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen. Kurze Zeit später kontrollierte die Polizei Am alten Hafen in Germersheim dann einen Audi, an dem das Fahrwerk und die sogenannte Rad-/Reifen-Kombination nicht den Vorschriften entsprachen. Beide Autofahrer müssen ihr Fahrzeug nun in einen erlaubten Zustand bringen, um wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Am Samstag fiel den Beamten in der Bismackstraße in Germersheim zudem ein Mercedes auf, an dem die vorderen Seitenscheiben mit dunkler Folie beklebt waren. Der Fahrer entfernte nach Polizeiangaben noch vor Ort die Folie und konnte die Fahrt fortsetzen.