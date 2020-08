Ein „nicht zu überhörendes“ Auto kontrollierte die Polizei am Donnerstagabend um 22 Uhr in der Bahnhofstraße. Bei der Geräuschpegelmessung ergab sich der Verdacht, dass der 21-jährige Fahrer die Auspuffanlage manipuliert hat, teilt die Polizei am Montag mit. Ein Sachverständiger habe am Freitag festgestellt, dass das Fahrzeug einen Lärmpegel von über 120 Dezibel erreicht. Dieser Wert entspricht laut Polizei der Lautstärke einer Kettensäge beziehungsweise eines Presslufthammers. Das Fahrzeug dürfe nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen.