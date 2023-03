Bei Verkehrskontrollen am Montag in Rülzheim registrierte die Polizei zahlreiche Verstöße: So wurde mittags ein Lastwagenfahrer in der Friedhofstraße mit dem Handy am Ohr erwischt. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Lastwagen in einem desolaten Zustand war. Neben abgefahrenen Reifen und einer defekten Druckluftanlage verlor der Laster auch Öl; zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Letztlich wurde die Weiterfahrt untersagt, der Lastwagen aus dem Verkehr gezogen und abgeschleppt, informierte die Polizei. Bei einer Überwachung des Durchfahrtverbots auf dem Feldweg zwischen Hördt und Rülzheim wurde ein Autofahrer verwarnt. Am Kreisverkehr in der Friedhofstraße wurden dann nochmal sechs Autofahrer ohne Sicherheitsgurt und drei mit dem Handy am Ohr kontrolliert.