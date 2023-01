Am Montag kontrollierte die Polizei von 9.30 bis 10.45 Uhr das Durchfahrtsverbot in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld. Hier wurde ein Autofahrer verwarnt. Im Anschluss wurde der Verkehr in der Straße „Am alten Hafen“ in Germersheim ins Visier genommen. Hier waren vier Autofahrer zu schnell unterwegs, informierte die Polizei.