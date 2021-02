Per Twitter hat die Polizei die Bevölkerung zur Vorsicht vor Betrügern aufgerufen. Momentan käme es wieder häufiger zu Betrugsversuchen am Telefon. Laut Polizei wollen die Täter bei Telefonaten durch geschickte Gesprächsführung an das Geld ihrer Opfer kommen. „Gebt ihnen keine Chance und meldet uns entsprechende Anrufe“, heißt es in dem Twitter-Beitrag.