Im Kreis Germersheim tauchen aktuell Whats-App-Nachrichten auf, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich „falsche Verwandte“ handeln könnte. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Sie weist daraufhin, am Telefon keine persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preiszugeben und unbekannten Personen nicht die Tür zu öffnen. Wer eine verdächtige Nachricht oder einen Anruf bekommt, soll sich bei der Polizeidirektion melden, Telefon 063412870.