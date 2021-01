Immer noch passieren aus polizeilicher Sicht deutlich zu viele schlimme Verkehrsunfälle, die auf die Unfallursache „Ablenkung“ zurückzuführen sind. Daher wurde am Montag in Rülzheim genau diese Unfallursache überwacht. Innerhalb kurzer Zeit wurden vier Autofahrer und ein Fahrradfahrer mit dem Handy am Ohr kontrolliert werden. Die Fahrer wurden zum Thema „Ablenkung“ sensibilisiert und zeigten sich allesamt einsichtig. Das Bußgeld in Höhe von 100 Euro kommt auf die Autofahrer nun dennoch zu.